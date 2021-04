Ao segundo dia de Portugal Fashion, a passerelle digital encheu-se de esperança e beleza

Ahcor, Huarte, Kensal, Rita Ibs, Unflower Brand, Davii, Pé de Chumbo, Hugo Costa e Diogo Miranda apresentaram as suas propostas, nesta sexta-feira, no evento de moda do norte.

A beleza da Ahcor, o farol de Huarte, a emancipação de Kensal, a mística de Rita Ibs, a conexão da Unflower Brand, o origami de Davii, a loucura da Pé de Chumbo, o alpinismo de Hugo Costa e o sonho de David Miranda — assim se fez o segundo dia do Take 2 da The Sofa Edition do Portugal Fashion (PF). Esperança foi a mensagem comum às apresentações dos criadores esta sexta-feira, 23 de Abril, na 48.ª edição do evento, exclusivamente digital.