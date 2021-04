Kinda aposta em mobiliário e decoração made in Portugal

Marca do grupo português Nuvi, da família de Luís Vicente, reestrutura negócio e aposta numa maior proximidade com os clientes, nas lojas de bairro.

Foi em Novembro de 2018 que abriu a primeira loja Kinda Home, no Porto, com 7500 metros quadrados. A ambição do grupo português Nuvi era chegar à região de Lisboa no ano seguinte, mais concretamente a Alfragide e abrir uma loja de tamanho semelhante, mas o plano mudou e acabou por inaugurar uma mais modesta, na casa dos 500 metros quadrados, em Oeiras, no Oeiras Parque. Chamaram-lhe “loja boutique”, um conceito que chega agora a Lisboa, a uma artéria nobre, na Avenida António Augusto de Aguiar, bem perto do El Corte Inglès. A Kinda deixou cair o “Home”, mudou o logótipo e quer agora apostar nas lojas de bairro.