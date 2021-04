Ogi by Euskalduna, o pão que sai das mãos de Gil Fortuna

No duelo com uma crise pandémica, Vasco Coelho Santos decidiu “dar um passo”, que são muitos passos em frente. Há cinco anos a trabalhar “sozinho”, o chef atraiu investidores, transformou a sala dos fundos do Semea by Euskalduna numa padaria — com jeitinho o forno sempre coube — e prepara-se para abrir uma peixaria onde a peixeira será um chef. “É precoce falar de outros negócios que vão surgir este ano”, ameaça Vasco Coelho Santos em conversa com a Fugas. Cumprirá, certamente.