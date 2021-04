Uma revolução brota nas cidades: os portugueses põem mãos à horta

Nunca estivemos tão longe da produção dos alimentos. À medida que a população urbana superou a rural em termos globais há mais de uma década, as cidades não pararam de crescer: a ONU prevê que elas abriguem 70% das pessoas no mundo até 2050. Este cenário fará com que 80% de todos os alimentos sejam consumidos nas cidades nos próximos 30 anos. Mas com cada vez mais famílias a deixarem o campo, estaremos diante de uma matemática complexa: quem produzirá nossos legumes, nossas frutas, nossas hortícolas? Só em Portugal, algumas zonas rurais do país já perderam cerca de 40% de população nas últimas três décadas, um movimento que tem sido constante em todo o país, segundo dados do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território.