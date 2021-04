No mundo virtual há um restaurante de Lisboa que é uma Ameaça Vegetal

No tempo do confinamento, chega a casa um take-away da autoria do chef Diogo Noronha e o encontro com os jornalistas faz-se pela plataforma que se tornou conhecida pela possibilidade de nos reunirmos. Embora cada um esteja no seu quadradinho do ecrã, o chef está numa cozinha industrial, no bairro da Penha de França, em Lisboa. É a partir dali que fala deste novo projecto e de cada um dos pratos que apresenta. Chama-se Ameaça Vegetal e trata-se de uma proposta flexitariana, ou seja, já um semivegetarianismo, que permite carne e peixe mas em menor quantidade.