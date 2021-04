PS admite salários em teletrabalho dependentes do cumprimento de objectivos

O PS admite que o salário a pagar aos trabalhadores em teletrabalho possa depender dos resultados e do cumprimento de objectivos, desde que não haja uma redução face à remuneração que recebiam em trabalho presencial. Esta é uma das alterações previstas no projecto de lei que regula o teletrabalho apresentado nesta sexta-feira pela líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, e que se junta aos projectos do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV que anteriormente já tinham dado entrada no Parlamento.