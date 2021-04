Passageiros da TAP têm 282 milhões de euros em vouchers por usar

A pandemia de covid-19 afectou a TAP e o sector da aviação de várias formas, tendo uma delas passado pelo cancelamento de muitas viagens de passageiros que estavam programadas. Com muitas dificuldades nos reembolsos – no final de Março do ano passado a TAP afirmou ao PÚBLICO que “nenhuma tesouraria sobreviveria a ter de reembolsar em dinheiro” -, e diversas reclamações – a associação europeia de consumidores colocou a empresa na “lista negra” dos reembolsos -, uma das apostas passou pela emissão de vouchers.