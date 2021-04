Willy van der Kuijlen, o goleador “anti-Cruyff”

A semana começou com a notícia da morte de Willy van der Kuijlen. Discreto e pouco dado a vedetismos, o ponta-de-lança do PSV é o maior goleador de sempre da Liga holandesa.

A 3 de Setembro de 1975, a Holanda recebeu a Finlândia em Nimegen, para a fase de qualificação do Europeu 1976. Depois do incrível Mundial de 1974, na Alemanha, em que o “futebol total” dos holandeses apenas caiu aos pés da selecção anfitriã na final, a equipa “laranja” teve nesse dia um homem em destaque. Johann Cruyff, o mago? Rob Rensenbrink, o diabo driblador? Johan Neeskens, o maestro incansável? Não. Na verdade, nenhum dos três supra-mencionados alinhou frente à Finlândia. Nesse dia, o homem do jogo foi Willy van der Kuijlen, que marcou três dos quatro golos no triunfo por 4-1. Os seus últimos pela selecção holandesa.