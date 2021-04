West Ham faz marcha-atrás na luta pela Champions

Está feroz a luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões na Liga inglesa. Neste sábado, Leicester (menos um jogo), Chelsea, West Ham, Liverpool, Tottenham e Everton (menos um jogo) ficaram separados por apenas sete pontos, numa luta que vai do terceiro ao oitavo classificados.

Quem mais sofreu nesta ronda foi mesmo o West Ham, que perdeu em casa frente ao Chelsea, por 1-0, resultado que faz as duas equipas trocarem de posições – é agora a equipa de David Moyes a que está no quinto lugar, posição de apuramento para a Liga Europa.

No Estádio Olímpico, em Londres, o jogo foi globalmente dividido, mas acabou por ser o Chelsea a ter as melhores oportunidades de golo. A finalização certeira de Timo Werner, aos 43’, poderia ter sido complementada pelo mesmo Werner, aos 55’ e 67’, e por Mason Mount, aos 53’. Valeram as defesas de Fabianski.

Para o West Ham, este resultado só não foi ainda mais penalizador porque o Liverpool também tropeçou em casa neste sábado. Os “reds” marcaram logo aos 3’, frente ao Newcastle – golo de Salah –, mas o desperdício não permitiu alargar a vantagem.

Foi quase uma dezena de lances de golo perdidos pelo Liverpool, que sofreu já nos “descontos”. Callum Wilson marcou aos 90+2’, mas o VAR ajudou o árbitro a anular o golo, por mão na bola. Aos 90+5’, Joe Willock marcou e este contou mesmo. Mais um tropeção do Liverpool, que teve Diogo Jota no “onze” (saiu aos 58').