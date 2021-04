Real Madrid volta a tropeçar e “larga” os rivais

Houve tropeção frente ao Getafe, há uma semana, e houve novo tropeção neste sábado, frente ao Betis. O Real Madrid teima em não encarrilar na luta pelo título espanhol, com o empate (0-0) consentido à equipa de Sevilha.

Com este resultado, o Real chega aos 71 pontos, a dois do Atlético de Madrid e dois acima do Barcelona. O problema é que os rivais só jogam neste domingo e poderão capitalizar mais este deslize da equipa de Zinedine Zidane – sobretudo o Barcelona, que tem dois jogos a menos.

Já o Betis, que lançou William Carvalho aos 88’, segue na luta pelo apuramento para as provas europeias. Está em sexto lugar – posição de acesso à Conference League –, com os mesmos 50 pontos da Real Sociedad, colocada em lugar de Liga Europa.

O jogo foi parco em oportunidades de golo, ainda que o Real pudesse ter marcado por três ocasiões: Rodrygo os 26’ e 56’ e Modric aos 66’. Apesar destes lances, pareceu pouco para uma equipa que tinha de vencer esta partida caseira, sob pena de ver escapar o sonho do título.

Dani Carvajal disse mesmo no final do jogo que faltou alguma “fome” ao Real durante a partida.