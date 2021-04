Nuno Borges estreia-se no ATP Tour com vitória no qualifying

O português Nuno Borges estreou-se com uma vitória frente ao britânico Liam Broady na primeira ronda da fase de qualificação do Estoril Open, que começou neste sábado no Clube de Ténis do Estoril.

O jovem tenista da Maia, de 24 anos e 331.º do ranking ATP, superou o mais experiente e cotado adversário (137.º), em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-5, ao fim de uma hora e 40 minutos.

Na primeira participação num torneio ATP, Nuno Borges conseguiu quebrar o serviço de Broady duas vezes no primeiro parcial e não perdeu a oportunidade de materializar o triunfo ao primeiro set point de que dispôs, numa segunda partida bem mais equilibrada.

Na última ronda de qualificação, o tenista maiato e vice-campeão do recente Oeiras Open 2, evento de categoria 50 do ATP Challenger Tour, vai defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Roberto Carballes Baena, 91.º jogador mundial, e o suíço Henri Laaksonen, 139.º.