Voleibolista mais velho em actividade deixara o Sporting e será companheiro de equipa do filho, de 18 anos.

O voleibolista Miguel Maia, que na sexta-feira completou 50 anos, vai representar a Académica de Espinho, que este sábado oficializou o regresso do atleta que esteve nos únicos títulos do clube, no final dos anos 80.

“Bem-vindo Miguel Maia. O maior dos maiores do voleibol regressa a casa. Juntos, somos a Académica de Espinho”, pode ler-se numa publicação na rede social Facebook.

O jogador tinha saído do Sporting, que representou desde 2017, e será companheiro de equipa do filho Guilherme, de 18 anos.

Os dois distribuidores vão coincidir no plantel da equipa onde o mais velho também começou a dar os primeiros toques.

Miguel Maia regressa à Académica de Espinho, onde começou em 1977, onde conquistou os primeiros títulos da carreira: da segunda divisão (1987/88) e da primeira (1989/90).

“Sinto uma profunda satisfação, porque continuo a fazer o que gosto. É uma paixão que vem desde os seis anos e nasceu numa cidade que respira voleibol, com dois clubes que são baluartes da modalidade”, disse em entrevista à Lusa.

Miguel Maia conquistou 16 campeonatos nacionais da primeira divisão, 10 Taças de Portugal, seis Supertaças e uma taça europeia com o Sporting de Espinho (Top Teams Cup), ao que soma oito títulos no voleibol de praia e a presença em 162 etapas do Circuito Mundial.