Pianismos superlativos no regresso à Gulbenkian

No retorno dos concertos à Gulbenkian estiveram dois expoentes do piano adorados por um público fiel: Grigory Sokolov e Maria João Pires.

Depois de três meses privados de concertos e de outros espectáculos ao vivo, e de um percurso anterior feito de avanços e recuos por causa da pandemia, uma certa euforia, tanto da parte do público, como dos artistas e restantes profissionais envolvidos, acompanhou esta semana a reabertura de auditórios, teatros e outros espaços culturais. Na Gulbenkian, cuja temporada foi afectada por vários cancelamentos e alterações, os concertos esgotaram rapidamente, mas o mesmo sucederia por certo em qualquer circunstância, já que os protagonistas eram dois expoentes do piano adorados por um público fiel: Grigory Sokolov e Maria João Pires. Se no primeiro caso podemos falar de uma presença assídua na Gulbenkian e na Casa da Música, onde também tocou esta semana, em relação à pianista portuguesa é de salientar a sua colaboração mais intensa nas últimas temporadas após vários anos de ausência.