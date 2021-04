Os Óscares da pandemia que sentou o cinema no sofá são o trailer de uma nova era

Os Óscares com asterisco, os Óscares com nota de rodapé, os “Oddscars”. Estas são apenas algumas das descrições que nas últimas semanas tentaram resumir o que será a grande noite de Hollywood marcada para este domingo. Os filmes nomeados são os que se estrearam apesar da covid-19, e entre eles o streaming ganhou terreno porque uma pandemia tirou milhões de espectadores das salas e mandou-os para casa. Há uma refrescante diversidade nas nomeações e, teoricamente, os filmes candidatos nunca estiveram tão perto do espectador — literalmente mesmo em frente ao seu sofá —, mas poucos os reconhecem.