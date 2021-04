Manuel João Vieira vai pôr Lenine a desembarcar no Barreiro numa manhã de nevoeiro

Chama-se Nostalgia e Utopia e é o espectáculo com que EGEAC vai comemorar o 25 de Abril em Lisboa, na manhã de domingo. Autor: Manuel João Vieira, que estará no Capitólio a partir das 11h com um grupo de músicos. A entrada é livre, com lotação limitada (com levantamento de bilhetes nos dias 24 e 25 de Abril, no Cinema São Jorge) e haverá transmissão directa nas redes sociais.