Vacinação no superior: reitores atacam ministro e há professores que recusam dar aulas

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) responsabiliza o ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, pelo facto de os professores e funcionários do sector não terem sido incluídos nos grupos prioritários para a vacinação, ao contrário do que aconteceu com os trabalhadores do ensino básico e secundário e também das creches. “Não há nenhuma razão científica que justifique” esta opção, entende o presidente daquele organismo, António Sousa Pereira, pelo que esta “só pode ter sido política”.