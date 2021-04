Quem tomou a vacina da AstraZeneca deve fazer a segunda dose, recomenda a EMA

A Agência Europeia dos Medicamentos (EMA, na sigla em inglês)) recomendou esta sexta-feira que as pessoas que receberam a vacina da Astrazeneca façam a segunda dose com a mesma vacina, após uma segunda avaliação deste fármaco. Esta era uma das questões que os Estados-membros da União Europeia tinham pedido à EMA para esclarecer. Portugal ainda não tomou uma decisão sobre que regra aplicar no caso das pessoas já vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca e que têm menos de 60 anos.

A administração da vacina da AstraZeneca foi restringida na maior parte dos países da União Europeia devido a casos raros de coágulos sanguíneos com redução acentuada de plaquetas, depois de a EMA ter admitido uma “possível ligação” entre a toma do fármaco e estes eventos. Em Portugal, a vacina da AstraZeneca passou desde então a ser administrada apenas a pessoas a partir dos 60 anos.

Após esta segunda avaliação, a Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios, em todos os grupos etários, continuam a superar os riscos e potenciais “efeitos colaterais”, como a ocorrência de tromboses com baixa acentuada de plaquetas. A frequência estimada deste tipo de eventos é de cerca de 1 por 100 mil pessoas vacinadas, especificou a agência, em comunicado.

Em conferência de imprensa, o director executivo adjunto da EMA, Noel Wathion, explicou que a avaliação foi feita a pedido da Comissão Europeia e incidiu em duas questões: a eficácia e segurança da vacina da AstraZeneca nos diferentes grupos etários e se seria ou não aconselhável dar a segunda dose a quem já recebeu a primeira.

Relativamente à segunda dose, Noel Wathin afirmou que os dados disponíveis até à data indicam que esta deve ser administrada "entre quatro a 12 semanas após a primeira”. O responsável da EMA admitiu que “para as pessoas que não vão receber uma segunda dose da Vaxzevria [novo nome comercial do fármaco da AstraZeneca], não há informação disponível sobre alternativas”, mas foi taxativo na defesa da continuidade da sua administração, repetindo que os “benefícios superam os riscos”.

“A informação disponível até este momento sustenta que deve continuar a ser dada a segunda dose da vacina Vaxzevria entre quatro e 12 semanas após a primeira toma, em linha com a informação de produto. A informação disponível não defende atrasar ou evitar a segunda dose da vacina”, frisou.

No comunicado, a EMA lembrou que ainda não há “suficiente exposição e tempo de seguimento para determinar se o risco de coágulos sanguíneos com plaquetas baixas após uma segunda dose será diferente do risco após a primeira dose”. Até ao momento, acrescentou, não há dados ou “os dados são limitados para mudar as recomendações actuais”.

Na conferência de imprensa, Peter Arlett, coordenador da divisão de análise de informação e métodos da EMA, enfatizou que a vacina da AstraZeneca “é altamente eficaz” a evitar hospitalizações e morte por covid-19, e acentuou que os efeitos da vacinação são visíveis em todas as faixas etárias observadas nos estudos de avaliação conduzidos nas últimas semanas.