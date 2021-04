Madeira avança com testes à covid-19 gratuitos para a população nas farmácias

A Madeira vai avançar com um programa de rastreio em massa à covid-19 que vai abranger a parte da população que ainda não está sujeita a testagens periódicas. O programa, que arranca a partir da próxima segunda-feira, é gratuito, e será realizado em farmácias do arquipélago, com a periodicidade de duas em duas semanas.

Esta sexta-feira, o executivo madeirense e a Associação Nacional de Farmácias assinam um protocolo que vai operacionalizar o programa de testagem, que está inserido na estratégia da região autónoma para o combate e controlo da pandemia. Os testes serão realizados mediante marcação, através da linha telefónica 1400 ou directamente numa farmácia, e deixam de fora crianças e jovens, que já são alvo de rastreios nos estabelecimentos escolares. A população abrangida poderá fazer um teste rápido de antigénio de 14 em 14 dias.