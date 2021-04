Vasco Lourenço: “Desde que declarem que estão de acordo com o apelo, todos são bem-vindos ao desfile do 25 de Abril”

A reunião durou várias horas, houve resistências mas acabou por haver consenso: a Iniciativa Liberal e todos os que se identifiquem com o apelo da Comissão Promotora podem participar no desfile.

Depois da reunião desta sexta-feira houve uma reviravolta. Agora todos podem participar...

Não é uma reviravolta completa. Aquele desfile é organizado por uma comissão promotora e quem estiver de acordo com o apelo da manifestação pode participar, respeitando as condições sanitárias. Desde que declarem que estão de acordo com o apelo, são bem vindos. Se não estiverem de acordo, vão comemorar para onde quiserem...