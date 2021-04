Rio pode ser o primeiro líder do PSD a sofrer uma sanção

Rui Rio pode tornar-se no primeiro presidente do PSD a sofrer uma sanção por parte do órgão jurisdicional, que pondera repreendê-lo por ter, alegadamente, violado as regras do partido ao não ter dado seguimento à moção aprovada no último congresso que defendia a realização de um referendo à eutanásia. A direcção nacional do PSD tem vindo a fazer pressão para que a proposta do relator do processo, o presidente do conselho de jurisdição nacional (CJN), Paulo Colaço, não vingue. A proposta prevê também a perda de mandato para o líder da bancada parlamentar, Adão Silva.