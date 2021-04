Procuradores querem punir enriquecimento ilícito com base na presunção

O Sindicato de Magistrados do Ministério Público vai expurgar a proposta de enriquecimento ilícito chumbada pelo Tribunal Constitucional em 2015 das maiores fragilidades do diploma legal para apresentar, em meados do mês que vem, aquele que considera ser o melhor caminho para punir este tipo de prática – à semelhança do que já fizeram os juízes.