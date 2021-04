Afinal, no desfile do 25 de Abril cabem todos que o queiram “cumprir”

Afinal, todas as entidades que manifestem essa intenção, até às 15h de sábado, poderão participar no desfile comemorativo do 25 de Abril do dia seguinte, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Mas terão que subscrever o texto sobre o 25 de Abril e o actual momento político e social que a Comissão Promotora das Comemorações Populares (CPCP) produziu, como “apelo" à participação.

Trata-se de um texto em que se lê que, “para cumprir Abril, é preciso impedir que sejam os trabalhadores e as pessoas mais vulneráveis a serem as principais vítimas das nefastas consequências económicas e sociais da crise provocada pela pandemia da covid-19” e no qual se proclama que “é preciso continuar a combater políticas de retrocesso como a precarização das relações de trabalho e o aumento da exploração dos trabalhadores, a manutenção dos baixos salários e pensões, o ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado que devem ser garantidos de forma universal, não deixando de defender o interesse nacional na política externa”.

A CPCP reuniu-se esta sexta-feira à tarde e, num comunicado enviado já esta noite às redacções, informa que decidiu que estas entidades poderão participar com um máximo de 12 elementos (duas filas de seis pessoas, com dois metros a separá-las) e fornecer um registo, com “nome e contacto”, de todas as pessoas que levarem ao evento, “bem como a localização exacta do bloco constante na organização do desfile em que irão integradas”. A ideia, explica a CPCP, é que as autoridades sanitárias as possam contactar e rastrear, se necessário, por motivos sanitários. Também em nome da prevenção das contaminações pelo novo coronavírus, este ano, ao cravo, que é facultativo, os participantes no desfile terão de juntar o álcool gel e a máscara.

O comunicado da CPCP do 25 de Abril, que é integrada pelos partidos de esquerda com assento parlamentar, pelas duas centrais sindicais, pela Associação 25 de Abril (A25A) e outras organizações políticas e culturais, várias delas próximas do PCP, não explica se esta decisão foi consensual, depois da polémica desta semana. A Iniciativa Liberal queixou-se de que lhe tinha sido negada a participação e Vasco Lourenço, presidente da A25A, veio a público, em nome da CPCP, justificar que a comissão decidira, em nome da pandemia, promover este ano apenas um desfile - sem manifestação - com apenas mil pessoas e reservado às entidades com assento na CPCP.

O Bloco de Esquerda chegou a afirmar que a comemoração do 25 de Abril devia ser o mais inclusiva possível e o Livre anunciou mesmo, no Twitter, que cedia quatro dos dez lugares a que tinha direito à Iniciativa Liberal e ao Volt, que também manifestou interesse em participar. Estas intervenções indignaram Vasco Lourenço que, na quarta-feira, na SIC, se insurgiu contra “os idiotas” que atribuíam à CPCP a pretensão de ser dona do 25 de Abril. Mas indignou-se também com aqueles que, fazendo parte da CPCP e tendo tido a oportunidade de se pronunciarem na reunião que definiu os moldes iniciais da comemoração deste ano, nada haviam dito e que apareciam agora na comunicação social como “bons samaritanos”. Contactado pela SIC, o Livre, o visado, acabou por afirmar que só oferecera os lugares à IL por saber que esta não pretendia participar, mas apenas criar um facto político.

O PCP também emitiu um comunicado a apelar à participação nas comemorações por todo o país e a insurgir-se contra "acções provocatórias de cariz fascizante e outras manobras de diversão”, que, em seu entender, pretenderam apenas provocar “polémicas estéreis” para “diminuir o alcance e significado das comemorações do 25 de Abril”, quer “sejam os actos oficiais,” quer sejam, “em particular, as de natureza popular”.

No dia seguinte, na SIC-Notícias, Vasco Lourenço mostrou-se mais conciliador e fez algumas revelações, como a de que chegou a desejar que a Direcção-Geral de Saúde desse parecer negativo à realização do desfile e a ponderar se a A25A deve continuar na CPCP, por a ver “radicalizada”.

Na sequência da polémica, a IL anunciou na quinta-feira que fará o seu próprio desfile de 25 de Abril, descendo também a Avenida da Liberdade.