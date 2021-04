Vasco Lourenço: “Desde que declarem que estão de acordo com o apelo, todos são bem vindos ao desfile do 25 de Abril”

A reunião durou várias horas, houve resistências mas acabou por haver consenso: a Iniciativa Liberal e todos os que se identifiquem com o apelo da Comissão Promotora podem participar no desfile

Depois da reunião desta sexta-feira houve uma reviravolta. Agora todos podem participar...

Não é uma reviravolta completa. Aquele desfile é organizado por uma comissão promotora e quem estiver de acordo com o apelo da manifestação pode participar, respeitando as condições sanitárias. Desde que declarem que estão de acordo com o apelo, são bem vindos. Se não estiverem de acordo, vão comemorar para onde quiserem...

A solução encontrada foi pacífica?

Começou por não ser muito pacífica, mas acabou por ser consensual e não teve oposição. Foi uma proposta da Associação 25 de Abril, foi bastante debatida. Inicialmente, o apoio não foi imediato, mas depois todas as organizações aprovaram.

E quem não apoiou imediatamente?

É fácil de perceber quando eu digo que inicialmente não foi consensual... Havia pessoas que achavam que era uma derrota alterar tudo... mas tudo acabou por ser aprovado de forma consensual... Havia várias organizações que pediam para participar e agora todos têm oportunidade para participar se aceitarem as regras.

A Iniciativa Liberal agora já pode participar...

Desde que a Iniciativa Liberal assuma que concorda com o apelo... Houve um debate que demorou algumas horas... Não quero entrar em pormenores sobre quem teve esta ou aquela posição. No fim, os quatro principais partidos, o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Livre acabaram por aceitar. Uns não aceitaram logo à partida, mas no fim chegámos a um consenso que era o fundamental.

A Associação 25 de Abril chegou a admitir abandonar o desfile?

Nunca declarámos isso. Mas tudo estava em aberto. Quando as pessoas ou as organizações querem chegar a um acordo todos têm que ceder alguma coisa e todos têm que assumir responsabilidades dos actos que decidem. Houve a clarificação da atitude do Livre, do PS, tudo ficou claro. Todos têm o direito e a liberdade de comemorar o 25 de Abril. Quem se sente bem deste espírito é bem vindo, quem não se sente vá comemorar para outro lado.

Acha que a Iniciativa Liberal vai participar?

Mandei o comunicado ao João Cotrim de Figueiredo. Ele agora que assuma se quer comemorar de espírito aberto ou se queria ir para lá para quebrar o consenso dentro da Comissão Promotora. Eles farão como entenderem. A atitude deles dará origem a leituras.