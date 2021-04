Activistas despejam estrume na Casa Branca para dizer que as metas de Biden são uma... desilusão

Por todo o mundo foram gabadas as medidas "ambiciosas" que Joe Biden apresentou na Cimeira do Clima desta quinta-feira, mas, para os activistas do Extinction Rebellion, elas não passam de "tretas" — e o grupo de rebelião pelo clima quis mostrar o desagrado de uma forma, no mínimo, literal. Enfileirados, com carrinhos de mão cheios de estrume de vaca, despejaram os dejectos à porta da Casa Branca. Em cima, colocaram uma placa: "Stop the bullshit", ou, em português, "parem com as tretas".

Joe Biden prometeu reduzir as emissões de gases com efeito de estufa dos Estados Unidos para metade até 2030, mas, para os activistas climáticos, o plano é insuficiente. Também Greta Thunberg tinha avisado, num vídeo lançado também esta quinta-feira, a propósito do Dia da Terra, que "o espaço entre o que temos de fazer e o que estamos realmente a fazer está a aumentar a cada minuto". E, a propósito da Cimeira do Clima, Greta Thunberg disse que a única forma de cumprir "os compromissos de Paris" é "acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis". "Não acredito nem por um segundo que o façam", desafiou.