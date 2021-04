A maçonaria

​Muito se tem discutido nestes últimos dias, na Assembleia da República (AR), a maçonaria e a obrigatoriedade da declaração à sua pertença pelos deputados. Vi nas televisões a inquirição ao maçon José Adelino Maltez na comissão dedicada ao tema e acho que todos os portugueses, que votam, a deviam ver. O dito maçon gozou com os deputados, falou-lhes em latim, língua que não dominam, disse-lhes que não estava para os aturar, disse que sabia quem eram os maçons na AR mas não dizia, disse que sabia quem eram os candidatos à presidência de câmara maçons mas não dizia, irritou-os, enfureceu alguns, fez e disse o que lhe apeteceu. Achei muito explicativo e fiquei totalmente elucidado sobre quem são os verdadeiros donos disto tudo e sobre o papel ingénuo dos que vamos colocar a cruz no boletim de voto. Muito educativo, todos os portugueses em idade de votar deviam ver, obrigatório, imperdível.

Carlos Duarte, Lisboa

Festejar Abril

Este ano, apesar das adversidades provocadas pela pandemia, será possível celebrar os 47 anos de democracia do 25 de Abril. Trata-se de uma data histórica e um marco glorioso que nos devolveu a liberdade, as eleições livres e os direitos dos cidadãos. Embora ainda persistem algumas desigualdades a pobreza recuou acentuadamente, o analfabetismo diminuiu consideravelmente assim como a taxa de mortalidade infantil. As conquistas de Abril contribuíram para o progresso, a melhoria do SNS e do sistema de protecção social. Festejar Abril com dignidade e alegria é um dever cívico de qualquer cidadão.

Diamantino Reis, Portimão

Conduta desleal

Contrariamente ao que dizem alguns, o salário dos deputados, não é assim tão pequeno, além de muitos terem direito a despesas de representação, pelo que o trabalho de muitos eleitos deveria ser conhecido como forma de haver uma maior transparência da actividade parlamentar daqueles que elegemos, e que têm a obrigação de darem os melhores exemplos sobe pena de, face aos casos polémicos das falsas moradas, entre outros, chegarmos à conclusão de que uma boa parte dos nossos impostos, é usado de forma ilícita.

Temos de utilizar pequenas mudanças para alcançarmos grandes transformações, sendo este um termo que encaixa bem num país que ao longo dos anos viu acontecerem muitas mudanças que vieram facilitar a ocorrência de muitos acontecimentos que vieram denegrir a imagem do país e da classe politica em particular, onde os elementos da mesma, não dão os melhores exemplos.

Mais uma vez um suposto código de conduta daqueles que nos representam no órgão de soberania que é a Assembleia da República é violado, quando se prestam falsas declarações tendo como fim a obtenção de benefícios ilícitos, o que deveria levar os implicados a assumir a sua conduta desleal para com os cidadãos e abandonar as suas funções, por uma questão de dignidade.

Américo Lourenço, Sines

Será desta?

Leio em notícia de primeira página, deste jornal, que o Presidente da República acredita que “é desta” que os partidos vão conseguir aprovar a criminalização do enriquecimento ilícito... E eu pergunto: será desta? Depois, porquê? Só agora Marcelo acordou para o problema? E quais os partidos a que ele se refere? Pois, que eu saiba, só o PCP anda há 14 anos a tentar fazer aprovar uma lei que criminalize o enriquecimento ilícito. Foram já quatro as tentativas deste partido para a aprovar. Depois, e infelizmente, ainda há para aí muitas alminhas, que continuam a dizer "que eles (os partidos) são todos iguais”. Enfim, será esta a nossa sina?

Arlindo de Jesus Costa, Odivelas

Câmara de Lisboa

O Departamento de Investigação e Acção Penal tem o Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa debaixo de olho por suspeita de corrupção. Vamos ver no que dão as investigações. Pode ser este o balão de oxigénio que faltava a Carlos Moedas no confronto com Fernando Medina para a conquista da capital alfacinha. Os valorosos agentes da Polícia Judiciária não têm melhores condições de trabalho porque isso não interessa aos partidos do arco da governação. Em países com decência política nada falta às polícias de investigação.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim