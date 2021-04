Os vídeos de Rodney King e George Floyd mostram uma justiça em câmara lenta

As comparações com o julgamento dos polícias que espancaram Rodney King, há quase 30 anos, mostram que a morte de George Floyd pode ser um momento de mudança. Mas os EUA já estiveram na mesma encruzilhada noutras épocas, com resultados pouco animadores. Neste Fogo e Fúria falamos ainda da possibilidade de Washington D.C. se tornar no 51º estado dos Estados Unidos da América.

