Laschet vs Baerbok: a Alemanha prepara-se para a eleição de uma geração

Setembro tem as eleições mais disputadas desde 2005 ou até antes. Há um entusiasmo por ter visões, e personalidades, em contraste, o que não acontecia há muito.

Os protagonistas estão escolhidos e a campanha para as eleições alemãs de Setembro pode começar. Armin Laschet é o candidato conservador, Annalena Baerbock a candidata dos Verdes. Há um notório entusiasmo entre jornalistas, comentadores e observadores da política alemã. “Espero que seja a eleição mais disputada desde pelo menos 2005, até potencialmente mais”, disse ao PÚBLICO o analista Matthias Dilling, da Universidade de Oxford (Reino Unido). E, assim, com espaço para surpresas. “A única coisa que considero mais provável é que os Verdes façam parte do próximo Governo.”