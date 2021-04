António Guterres: da Igreja da Luz ao topo do mundo, passando pela improvável liderança do PS

Os dois jovens autores de O Mundo Não Tem de Ser Assim, Pedro Latoeiro e Filipe Domingues, são dois nomes relativamente desconhecidos, que se interessaram pela vida do político português que venceu uma corrida improvável para secretário-geral das Nações Unidas. Percebe-se a curiosidade. António Guterres não teria grandes hipóteses, pelo menos para quem não o conhecesse bem. Algumas das potências que têm lugar cativo e direito de veto no Conselho de Segurança tinham decidido que seria a vez de uma mulher. Estávamos no início de 2016, Hillary Clinton seria com toda a probabilidade a primeira mulher a ocupar o lugar do “homem mais poderoso do mundo”. Angela Merkel reinava sobre a Europa. Havia algumas potenciais candidatas com experiência, perfil e apoios para ganharem a competição. O que aconteceu no complexo processo de escolha foi o ponto de partida. O resultado acabou por traduzir-se em quase 700 páginas de uma biografia – a lançar no dia 4 de Maio pela Casa das Letras – em que praticamente nada fica por tentar compreender na personalidade e na longa carreira política do homem que vai provavelmente liderar a ONU por mais cinco anos.