No Dia do Livro, dicas para criar amantes da leitura: “Por que continuo a ler em voz alta para o meu pré-adolescente e adolescente?”

“A pesquisa diz que a leitura em voz alta para estudantes do ensino médio beneficia-os tanto como beneficia as crianças mais pequenas.”

Era o mês 2437 da pandemia, e o rapaz do 8.º ano da nossa casa não conseguia encontrar nada de interessante sobre o livro que tinha de ler para a aula de inglês: Mataram a Cotovia, de Harper Lee (To Kill a Mockingbird, no original).