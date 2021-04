Cor, conforto e uma estreia no primeiro dia do Take 2 do Portugal Fashion

O colectivo de escolas de moda, Nuno Miguel Ramos, Carolina Sobral, Concreto, Sophia Kah e Susana Bettencourt apresentaram as suas propostas, esta quinta-feira, no evento de moda do norte.

Cor, conforto e mudança marcaram o primeiro dia do Take 2 da The Sofa Edition do Portugal Fashion (PF). Esta quinta-feira, 22 de Abril, o colectivo de escolas de moda, Nuno Miguel Ramos, Carolina Sobral, Concreto, Sophia Kah e Susana Bettencourt apresentaram as suas propostas na edição digital do evento. Raquel Strada, Hugo Van der Ding e Renato Duarte conduziram a emissão de três horas, recheada de humor, entretenimento, e, claro, muita moda.