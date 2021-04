Viagem ao Interior: João faz-se à estrada para contar o país enquanto lê e dá livros às crianças

Se tudo tivesse corrido como previsto, João Ferreira Oliveira estaria hoje já em território das Aldeias do Xisto. Na “sua” celebração do Dia Mundial do Livro, que seria também a primeira etapa de uma “tentação” a que não conseguiu resistir apesar de, assume, já ter “idade para saber que não vai mudar o mundo, nem os hábitos de leitura dos portugueses”: percorrer o interior do país a contar histórias às crianças, numa espécie de biblioteca itinerante (homenagem assumida àquelas que a Fundação Calouste Gulbenkian teve a circular no país entre 1958 e 2002 - “quem não se lembra delas?”).