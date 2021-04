RAV4 estreia plug-in com autonomia eléctrica para 75 quilómetros

Quando o Orçamento do Estado para 2021 ditou alterações ao enquadramento fiscal dos carros híbridos com motor eléctrico alimentado por uma bateria de carregamento externo, o lançamento do RAV4 Plug-in nem tremeu. É que o OE diz que é obrigatório percorrer 50 quilómetros em modo exclusivamente eléctrico para poder usufruir de dedução do IVA e enquadramento de tributação autónoma na taxa reduzida, e a marca nipónica já sabia ter na calha um PHEV capaz de cumprir 75 quilómetros sem gastar uma gota de gasolina.

A proposta híbrida plug-in do bem-sucedido SUV da Toyota assenta num motor térmico a gasolina de 2,5 litros associado a dois engenhos eléctricos (um por eixo) que, em conjunto, debitam 306cv de potência e um binário de 510 Nm. E só isto é um feito: o RAV4 PHEV torna-se assim o carro mais potente entre a gama híbrida da marca. E mesmo entre os que não têm motores eléctricos de apoio há poucos mais potentes, excluindo os GR, mexidos pela divisão Gazoo Racing (o mais potente GR Supra, como motor de 3,0 litros, por exemplo, debita 340cv).

O resultado é um comportamento expedito, como pudemos comprovar, com a aceleração de 0 a 100 km/h a se cumprir em parcos 6,2 segundos, apesar de em modo eléctrico estar limitado a uma condução até uma velocidade máxima de 135 km/h – a partir daqui, entra em acção o bloco a combustão. E mesmo sem grandes cuidados no estilo de condução (ainda que refreando entusiasmos passíveis de castigo pesado, em euros e pontos na carta), verificámos que é perfeitamente possível percorrer os 75 quilómetros sem recorrer à mecânica a gasolina. Já a alegação de que em cidade este valor cresce para 98 quilómetros teremos de deixar para um ensaio mais longo.

Para tal, os motores eléctricos vão beber energia a uma bateria de iões de lítio de 18,1 kWh de capacidade, que a Toyota concebeu para ser de fácil utilização no dia-a-dia: demora 7h30 a recarregar numa tomada doméstica, mais ou menos o tempo que se fica pelo escritório ou que se permanece em casa. Para situações mais urgentes, a bateria pode ser reposta em 3 horas num posto de carregamento público ou numa wallbox.

Há ainda a possibilidade, muito contestada por quem acusa os plug-in de serem um falso amigo do ambiente, de carregar a bateria que alimenta os motores eléctricos recorrendo ao motor a combustão, o que é uma mais-valia em países onde já existem zonas com restrições à circulação de carros a combustíveis fósseis. Além deste modo, é possível escolher entre conduzir em modo 100% eléctrico e dar ao carro a responsabilidade de gerir os motores da melhor forma, privilegiando o consumo (se escolhidos os modos Eco ou Normal) ou as prestações (no modo Sport). Há ainda ao dispor o modo Trail, que coloca ao serviço a tracção integral AWD-i, reforçando-a com um sistema de bloqueio automático para o diferencial autoblocante, o que garante mais aderência em superfícies escorregadias (se, por exemplo, uma roda perder o contacto com o solo, o Modo Trail trava a roda que está a girar livremente e direcciona o binário para a roda em contacto com o solo para ganhar tracção).

Seja qual for o modo seleccionado, o conforto dá cartas a bordo do RAV4, como acontece aliás com as demais versões. Só que, no caso do PHEV, quando em modo eléctrico, junta-se um aprazível (e típico) silêncio ao conforto. Mesmo por estradas em mau estado, a viatura comporta-se como se fosse imune a qualquer buraco ou sobressalto. Para tal também ajudam os bancos com bom apoio.

Ainda no habitáculo, de referir que a inclusão deste novo sistema híbrido não comprometeu o espaço dos ocupantes, ainda que tenha roubado ligeiramente a volumetria útil da mala que, ainda assim, se fica por satisfatórios 520 litros.

Na segurança, o RAV4 de ligar à corrente chega, de série, com o pacote Safety Sense de última geração, que inclui reconhecimento de obstáculos na estrada, peões e ciclistas incluídos, com travagem automática, cruise control com radar dinâmico que trabalha em conjunto com o reconhecimento de sinais, alterando automaticamente a velocidade do veículo de acordo com as mudanças nos limites de velocidade ao longo da viagem.

O RAV4 Plug-in comercializa-se a partir de 55.800€, despesas incluídas; empresas poderão abater o IVA no valor de 10.282€.