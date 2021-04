A Galinha da Vizinha de Santarém: bons são os frangos do Rodrigo Castelo

Rodrigo Castelo abriu uma churrasqueira. Isso mesmo. O chefe do Taberna Ó Balcão está, “com muito orgulho”, a assar frangos e entrecosto de porco em Santarém. Mas como o Rodrigo é o Rodrigo, a Galinha da Vizinha não é, apenas, uma churrasqueira. É um espaço para os amantes do churrasco se divertirem com o trabalho de criação que Rodrigo tem desenvolvido nos últimos anos com diferentes agricultores ou pequenas unidades de produção alimentar. De caminho, o chef e os outros sócios com experiência na restauração – Francisco Cunha, da Hamburgeria da Baixa e Daniel Domingos, do Brazão – têm já preparado o modelo de franchising da Galinha da Vizinha.