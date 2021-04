“Açores, seguro por Natureza”: Turismo lança nova campanha para promover região

A Associação de Turismo dos Açores apresentou esta sexta-feira, no Corvo, a campanha “Açores, Seguro por Natureza”, que promove um destino onde a principal preocupação é “proteger os açorianos e proteger quem visita”.

Depois de uma grande quebra na procura do arquipélago como destino de férias devido à pandemia, os Açores procuram agora criar condições para recomeçarem a receber turistas.

Em declarações à Lusa, o director de marketing da Associação de Turismo dos Açores (ATA) admite que já se olha “para 2021 com bastante esperança na retoma”, que acredita que “será bastante positiva nos Açores”.

Carlos Bessa adianta que “já existe um fluxo de turismo interessante quando comparado com 2020”, apesar de “ainda não estar ao nível de 2019”.

No entanto, diz que o facto de os Açores serem nove ilhas pode ser “uma vantagem competitiva em relação a outros mercados”, já que os turistas podem ir para uma ilha em que a situação epidemiológica seja melhor.

A campanha institucional apresentada hoje na ilha do Corvo parte de um vídeo promocional que “une família e natureza”, explorando a “sinergia entre pessoas e os recursos naturais da região”, explicou.

Nesta iniciativa procurou-se “dar resposta a todos os desejos que o confinamento amplificou”, por isso, a família aparece como símbolo de segurança, mas a campanha é “para todos”, já que o destino oferece “actividades que se podem fazer e família ou sozinho, pelos mais seniores ou mais jovens”, garante o responsável.

Carlos Bessa lembra que os Açores são o primeiro arquipélago do mundo a ter sido distinguido como Destino Sustentável e que, em 2021, foram apontados pela European Safe Destination como o destino mais seguro da Europa.

A campanha terá um “principal foco no mercado nacional, mas em breve será replicada para quatro mercados emissores: Alemanha, França, Espanha e Reino Unido”.

A escolha dos mercados “também se prende com algumas restrições que há em termos de viagens, essencialmente nos Estados Unidos e Canadá”, explica o director de marketing, acrescentando que “estes mercados já eram estratégicos no passado e continuam a ser”.

“Estamos a afinar a nossa estratégia para atacar os mercados que mais rapidamente estejam preparados para voar e para nos visitar”, prosseguiu.

Assente numa “estratégia multimédia”, o “Açores, Seguro por Natureza” vai ser divulgado através das redes sociais, marketing de influência, imprensa especializada e generalista e também através da televisão, entre outros.

Os Açores têm anualmente 306 casos activos de covid-19, sendo 291 em São Miguel, sete na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores. Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.755 casos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.298 pessoas e falecido 31. A ilha de São Miguel mantém-se em alto risco de contágio, mantendo-se em vigor todas as medidas de contenção para este nível, nomeadamente o recolher obrigatório entre as 20:00 as 05:00 durante a semana, e entre as 15:00 e as 05:00 ao fim de semana. Todas as outras ilhas açorianas estão em nível muito baixo de risco de contágio da covid-19.