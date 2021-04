Segurança Social corrige erro no valor dos apoios a trabalhadores desempregados

Alguns trabalhadores desempregados foram surpreendidos esta semana ao verificarem no site da Segurança Social Directa que o valor do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) de Março, a pagar na próxima semana, iria ser mais baixo do que o valor de Janeiro e Fevereiro, quando esperavam receber o mesmo montante durante os primeiros seis meses de 2021.