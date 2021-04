Bruxelas autoriza apoio imediato de 462 milhões à TAP

A Comissão Europeia deu esta sexta-feira “luz verde” a um pedido de auxílio intercalar à TAP, no valor de 462 milhões de euros. O apoio, que tinha sido pedido pelo Governo em Março, assumirá a forma de um empréstimo que, diz Bruxelas, “pode ser convertido em capital e pago à TAP em uma ou várias parcelas”.

A medida, de acordo com um comunicado da Comissão Europeia, “visa compensar a companhia aérea pelos prejuízos sofridos devido ao surto de coronavírus entre 19 de Março e 30 de Junho de 2020”.

O processo poderia ter sido mais célere, mas conforme explicou ao PÚBLICO fonte oficial do Ministério das Finanças, a Comissão Europeia “solicitou informação adicional” sobre o auxílio tendo depois essa informação sido remetida para Bruxelas. Mesmo que a Comissão Europeia não tomasse uma decisão até ao final deste mês, referiu a mesma fonte, o pagamento dos salários de Abril não estaria em causa.

No ano passado, a TAP já foi alvo de um empréstimo estatal de 1200 milhões de euros, que tem permitido à transportadora aérea manter-se operacional. A primeira fatia, no valor de 250 milhões de euros, foi entregue a 17 de Julho, seguindo-se logo outra 13 dias depois, no montante de 25 milhões. A partir daí, a TAP recebeu dinheiro no final de cada mês, com a última tranche, a 30 de Dezembro, a ser a maior, no valor de 358 milhões de euros - o que tem ajudado a ter liquidez nestes primeiros meses de 2021.

De acordo com os dados da TAP, a empresa já pagou, até ao final do ano passado, 10,8 milhões de euros em juros relativos a este empréstimo.

Neste momento, Bruxelas está ainda a analisar o plano de reestruturação da empresa, que teve um prejuízo de 1230,3 milhões de euros em 2020, e que foi entregue a 10 de Dezembro pelo Governo.