“É preciso que as prestações em moratória sejam chutadas para a última prestação”

Paulo Gonçalves Marcos, presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) diz estar mais preocupado com a situação dos particulares.

A fraca recuperação da economia nacional leva Paulo Gonçalves Marcos, presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB), a defender uma solução urgente para as famílias com empréstimos em moratória, para “evitar um drama social” com consequências para todos.