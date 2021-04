Saucedo (1959-2021) chegou com uma lenda, mas foi apenas normal

Chegou a Lisboa acompanhado de uma lenda argentina que fez história no Sporting, Hector Yazalde, mas Sérgio Saucedo, também argentino e também avançado, nunca atingiu os mesmos patamares do “Chirola”, e nem sequer esteve lá perto, mas é um nome familiar do futebol português dos anos 1980, tendo representado, para além dos “leões”, o Sp. Braga e o Sp. Covilhã. A viver no seu país desde que acabou a carreira em 2000, o antigo avançado argentino morreu nesta sexta-feira, aos 61 anos, vítima de ataque cardíaco.

Depois de um início de carreira em vários clubes argentinos e de duas épocas como goleador do equatoriano Desportivo de Quito, Sérgio Saucedo aterrou em Portugal no final de 1984, acompanhado de Yazalde, que o recomendou a João Rocha, presidente do Sporting. O avançado argentino esteve uma semana em Lisboa a dividir o seu tempo entre os treinos e um quarto de hotel enquanto os “leões” negociavam com o clube equatoriano. As negociações deixaram Saucedo angustiado e ele regressou à Argentina para passar o Natal e com vontade de não regressar.

Se fue una leyenda del Deportivo Quito, Sergio Saucedo. Fue goleador de la AKD en 1984 y compartió ese gran equipo, cuando Polo Carrera también fue parte. QDEP. #CRACK ????? pic.twitter.com/EaorCpybL1 — David Silva (@DavichoSilva32) April 23, 2021

“Já não pensava, de facto, voltar a Portugal. Passei o Natal com a minha gente, fiquei feliz e, dois dias depois, recebi um telefonema de Portugal. Em poucos minutos acabei por decidir e saber que sempre ia para o Sporting”, contava Saucedo numa entrevista à revista Foot, em 1985. O argentino regressou no dia 31 de Dezembro de 1984 e ficou às ordens do galês John Toschack para a segunda metade da época 1984-85, mais uma opção para um ataque que já tinha Manuel Fernandes e Rui Jordão.

Saucedo estreou-se num jogo em Guimarães em que o Sporting ganhou por 0-1, golo de Manuel Fernandes na recarga a um remate do argentino que bateu no ferro da baliza vimaranense. Uma semana depois, fez a sua estreia em Alvalade com dois golos num empate (4-4) com a Académica de Coimbra. Durante três meses, as coisas pareciam correr bem a Saucedo, com um total de sete golos em 11 jogos, mas uma lesão grave em Abril acabou-lhe com a época. E, na temporada seguinte, já não foi a mesma coisa.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte do ex-avançado argentino Sérgio Antonio Saucedo, que faleceu esta sexta-feira, aos 61 anos.



? https://t.co/X0v1OGh68j pic.twitter.com/KfJzGc4Nyy — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 23, 2021

Com Manuel José em 1985-86, Saucedo foi quase sempre suplente e a sua produção desceu bastante, apenas quatro golos. De Alvalade, seguiu para o Minho e para o Sp. Braga, onde se reencontrou com os golos. Foram nove, um deles ao Sporting, cuja baliza era guardada por Vítor Damas. “Foi um erro enorme e pouco vulgar do Damas. Eu disse-lhe logo, ‘Obrigado amigo’”, recordou Saucedo numa entrevista ao jornal Record, em 2018.

De Braga, saiu para outro Sporting, o da Covilhã, mas apenas marcou um golo pela equipa serrana e não evitou a sua descida de divisão. Ainda fez várias épocas a saltar entre o Equador e a Argentina, acabando a carreira em 2000, com 40 anos.

? El Club Atlético Defensores Unidos lamenta profundamente el fallecimiento de Sergio "Tigre" Saucedo, quien falleció en la madrugada de hoy, queremos enviarle nuestro pésame y condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/sATsgRKI7e — Defensores Unidos (@caduoficialok) April 23, 2021

Sérgio Antonio Saucedo não chegou a ser internacional argentino, não foi Yazalde, nem Acosta (outro grande nome argentino do Sporting), mas o clube lembrou-se dele na sua morte, “agradecendo os seus anos de dedicação e devoção”. Por admissão própria, Saucedo, dono de um carismático e farfalhudo bigode nos seus tempos de futebol português (havia muitos nessa altura), não era um avançado muito tecnicista ou rápido e fazia da força do seu pontapé a principal arma.

“Eu era um lutador, tinha força e tinha um pontapé potente, mas reconheço que tinha pouca técnica”, reconheceu na entrevista de 2018 ao Record, publicada pouco antes de um confronto entre dois dos clubes que representou em Portugal, Sporting e Sp. Braga, um jogo que também irá acontecer no próximo domingo. “Fui um jogador normal, mas lembram-se de mim, talvez porque tinha muita garra e, quando jogava, dava tudo.”