Novo estado de emergência de Tóquio deixa Jogos Olímpicos em suspenso

No meio de avanços e recuos e de posições antagónicas de governo e comité organizador, cresce no Japão um sentimento favorável a novo adiamento ou até ao cancelamento das olimpíadas.

Menos de 48 horas depois de Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional, ter apresentado um discurso de optimismo e confiança relativamente à organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, deixando apenas em aberto a questão relativa ao número de espectadores, sem aprofundar a possibilidade de os Jogos serem realizados à porta fechada, adensa-se, mais uma vez, a questão da viabilidade do evento, que já sofreu um adiamento de 2020 para 2021.

A três meses do início dos Jogos Olímpicos, o primeiro-ministro japonês veio declarar o terceiro estado de emergência para Tóquio e para três outras prefeituras, como forma de contenção à propagação da covid-19. Um cenário que reforça a hipótese de cancelamento dos Jogos, admitido na semana passada pelo “número dois” do Partido Liberal Democrático do Japão (no poder), Toshihiro Nikai, e prontamente negada pela presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Verão, Seiko Hashimoto​​​.

Agora, na sequência do anúncio do terceiro estado de emergência feito por Yoshihide Suga, para cumprir entre 25 de Abril e 11 de Maio - não estando descartada a possibilidade de ser estendido no tempo caso não se verifiquem as melhorias desejadas -, levantam-se algumas questões sobre o timing escolhido, que coincide com a próxima visita de Thomas Bach a Tóquio, a 12 de Maio, gerando desconfiança relativamente às prioridades do Governo e a uma cedência aos interesses e pressões da organização dos Jogos Olímpicos, colocando em segundo plano a questão da saúde pública.

Com a campanha de vacinação atrasada e a incidência de casos de covid-19 a aumentar, é cada vez mais discutível o plano de avançar com um evento “seguro e protegido”, conforme preconiza Yoshihide Suga, empenhado em transformar os Jogos Olímpicos num símbolo do triunfo da humanidade sobre a pandemia.

O início dos Jogos Olímpicos está marcado para 23 de Julho, com a cerimónia de encerramento prevista para 8 de Agosto (os Paralímpicos estão agendados entre 24 de Agosto e 5 de Setembro), mas no Japão, depois da decisão de o país não receber adeptos estrangeiros, há um sentimento crescente em torno de novo adiamento ou mesmo cancelamento da competição.