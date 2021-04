Grupo de 25 clubes ameaça impugnar Campeonato de Portugal

Um grupo de 25 clubes em risco de descida no Campeonato de Portugal informou esta sexta-feira que pretende impugnar a prova, por considerar que o terceiro escalão nacional é uma “mentira” e que será “assaltado pela super-distrital”.

Na nota divulgada, os clubes em causa, representados pelos respectivos presidentes, adiantam que “em conjunto" encetarão “um conjunto de medidas de luta para defender os interesses dos seus clubes e a reposição da verdade desportiva”, com o objectivo de “evitar a homologação das respectivas classificações” prevista pela Federação Portuguesa de Futebol.

O grupo acusa aquele organismo de “criar um fosso de injustiça, que encobre de forma grave a verdade desportiva e a integridade da competição”, depois de ver o regulamento alterado.

Quanto à subida de outros clubes ao Campeonato de Portugal, o comunicado refere que a “maior parte das competições distritais não se disputou, tendo algumas sido interrompidas em Janeiro”, devido à pandemia de covid-19, ferindo a verdade desportiva dos campeonatos de Portugal e Distrital.

O grupo frisa que “interpelará” a FPF, deixando a garantia de que “não está disponível para aceitar as alterações regulamentares”, assim como as “consequências graves que as mesmas causarão aos clubes”.