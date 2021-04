Sexta, na TV: Cinema Paraíso, ginástica artística e um Enviado Especial à descolonização

CINEMA

Chama-me pelo Teu Nome

Hollywood, 21h30

Realizado por Luca Guadagnino e escrito por James Ivory (Óscar de melhor argumento adaptado), a partir da obra de André Aciman, um filme dramático sobre o amor e a descoberta da sexualidade. Passa-se no Verão de 1983. Elio (Timothée Chalamet), de 17 anos, vive com a família em Itália, numa bela mansão do século XVII. O pai, um professor de arqueologia de renome, convida Oliver (Armie Hammer), um jovem americano, a passar alguns meses em sua casa. Extraordinariamente inteligente e culto, Elio é também um rapaz tímido e pouco preparado para a vida, que pouco tem em comum com Oliver. Apesar disso, uma atracção difícil de ignorar surge entre os dois.

Cinema Paraíso

RTP2, 23h01

Esta emotiva e nostálgica homenagem à sétima arte, realizada por Giuseppe Tornatore, é um dos bastiões do cinema italiano: conquistou em Cannes o Prémio Especial do Júri e em Hollywood o Óscar de melhor filme estrangeiro. É a história de um cineasta que regressa à sua cidade, após saber da morte do projeccionista local, que não só foi uma figura paternal como fez despertar nele o amor pelo cinema.

O Caçador

RTP1, 00h02

Vencedor de cinco Óscares em 1979 (um deles para o realizador, Michael Cimino), é um dos mais polémicos filmes sobre o Vietname. Robert De Niro, John Savage e Christopher Walken encarnam três amigos antes, durante e depois da guerra. Uma das cenas mais fortes é a “roleta russa” que são obrigados a jogar uns contra os outros, quando apanhados pelos vietcongs.

Antes da Meia-Noite

AMC, 2h18

O realizador Richard Linklater e os actores Julie Delpy e Ethan Hawke continuam uma narrativa que se tornou uma das mais belas e reflexivas histórias de amor do cinema. Dezoito anos após o seu primeiro encontro num comboio entre Budapeste e Viena (no filme Antes do Amanhecer) e nove após visitarem Paris (Antes do Anoitecer), Celine e Jesse estão a passar férias em Messinia, na Grécia. Casados e com duas filhas pequenas, são bem-sucedidos e amam-se, mas o dia-a-dia está a minar a relação e ambos começam a questionar os motivos que os aproximaram.

SÉRIE

Black-ish

Fox Comedy, 20h40

Estreia da sétima temporada, com episódio duplo. É em plena pandemia, em vésperas de eleições presidenciais e com mais um elemento na família que reencontramos os Johnson, o clã protagonista da sitcom criada por Kenya Barris. Black-ish acompanha a luta diária de um casal de sucesso – Dre (Anthony Anderson) e Bow (Tracee Ellis Ross) – por uma identidade cultural que honre as suas raízes afro-americanas e, ao mesmo tempo, se harmonize com a comunidade branca-classe-alta da vizinhança.

DOCUMENTÁRIO

Enviado Especial

TVCine Edition, 22h

O ciclo documental Memórias de Portugal, que se prolonga até 28 de Maio (sempre nos serões de sexta-feira), prossegue hoje com este trabalho de Nalini Elvino de Sousa. A realizadora relata a história do diplomata e jornalista goês Aquino de Bragança (1924-1986), no seu caminho de luta pela independência e pela paz – ora na Índia ora em países africanos como Moçambique –, em que se tornou líder intelectual do movimento pela descolonização.

DESPORTO

Campeonato da Europa de Ginástica Artística

RTP2, 12h30 e 16h

Transmissão em directo daquela que é a última grande competição de ginástica artística antes dos Jogos Olímpicos. O campeonato, que decorre até domingo em St. Jakobshalle, na cidade suíça de Basileia, conta com nove atletas a representar Portugal.

INFANTIL

Scooby Doo! A Música do Vampiro

Boomerang, 19h55

Uma aventura assustadora, com o dogue alemão mais famoso (e medroso) dos desenhos animados como protagonista. Criado em 1969 pelas produções Hanna-Barbera, Scooby Doo é o fiel amigo de Shaggy e, por extensão, dos sócios da Mystery Inc., uma agência de detectives especializada em solucionar mistérios relacionados com monstros, fantasmas e, neste caso, vampiros.