As razões privadas de Bruno Pernadas são a nossa festa colectiva

No início de 2014, Bruno Jorge de Oliveiras Pernadas, natural de Lisboa, com um currículo onde constavam a Escola de Jazz do Hot Club, a Escola Superior de Música de Lisboa e o estudo de Análise e Técnicas de Composição, lançava um dos melhores álbuns feitos em Portugal nas últimas décadas. Por tentativa de ordenar o mundo, assumiu-se que How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge era um disco pop, mas era um mosaico inclassificável onde cabiam inúmeros motivos (do jazz, folk, afro-beat, rock psicadélico, electrónicas, ambientalismo, hip-hop e exotismos vários) numa sonoridade espacial, harmónica e solar. Depois vieram espectáculos, onde quase uma dezena de músicos em palco, tanto reproduzia com impossível minúcia a malha intricada de elementos sonoros, como expandia esses motivos iniciais até ao infinito.