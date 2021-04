Kobo Plus, serviço de subscrição de ebooks e audiolivros, chega a Portugal numa parceria com a LeYa

Neste Dia Mundial do Livro é lançada em Portugal a Kobo Plus, um serviço de streaming de ebooks e de audiolivros com modelo de subscrição de acesso ilimitado, através de uma parceria entre o grupo editorial LeYa e a Rakuten Kobo.

Quem gosta de ler livros digitais, ou de ouvir audiolivros na íntegra (ou apenas súmulas) pode a partir desta sexta-feira aceder a um pacote que inclui diversos ebooks e audiolivros em português de Portugal, mas não só, não necessitando de os comprar um a um — à semelhança do que acontece com outras plataformas de streaming mais conhecidas na área do entretenimento, como a Netflix ou o Spotify. No pacote estão incluídas novidades — não só livros — que já estão no mercado há algum tempo.

O acesso pode ser feito através do site da Kobo ou da livraria LeYa online e o serviço de subscrição mensal custa 7,99 euros por mês (assinatura completa), com “mais de 8000 ebooks em português, mais de 700 conteúdos áudio, também em português — de audiolivros a podcasts e originais, com novidades acrescentadas todos os meses —, e com mais de 599 mil ebooks e 94 mil audiolivros em inglês, espanhol, francês, português do Brasil e diversas outras línguas”. Depois do registo, os primeiros 30 dias são gratuitos.

Foto dr

Este serviço Kobo Plus já está disponível noutros países, como os Países Baixos, a Bélgica ou o Canadá, mas o caso português tem como novidade a Rakuten Kobo se ter aliado a um grupo editorial como parceiro. “Esta forma de implementar a plataforma em Portugal é inédita a nível mundial. É a primeira vez que a plataforma é ‘publisher driven’ (conduzido pelo editor), não há expressão em português tal feliz com a inglesa”, diz ao PÚBLICO o director-geral da Leya Pedro Sobral.​​ Estão disponíveis livros das chancelas da LeYa (Dom Quixote, Caminho, ASA, Oficina do Livro, Casa das Letras, Lua de Papel) mas também se juntaram ao projecto as editoras Saída de Emergência, Guerra & Paz, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Alma dos Livros, Harper Collins, Harlequin, Aletheia, Relógio d’Água e Atlântico Press.

Garantem que o catálogo será enriquecido todos os meses com novas edições. Já estão lá livros de Gil Vicente, Miguel Torga, Goethe, Dostoievksy ou William Faulkner. Mas também Memória de Elefante, de António Lobo Antunes, Os Memoráveis, de Lídia Jorge, ou Jesusalém, de Mia Couto (entre outros livros seus). E ainda obras de Mário Cláudio, Germano Almeida, Rita Ferro, Pepetela, Patrícia Reis, Ondjaki, Afonso Reis Cabral, João Pinto Coelho e Rodrigo Guedes de Carvalho, ou, ainda, Patrícia Portela, Maria João Lopo de Carvalho, Tiago Rebelo, Cristina Norton, Francisco Moita Flores e Domingos Amaral. E os leitores que amam a poesia poderão, também aqui, ler autores como Maria Teresa Horta, Manuel Alegre, Nuno Júdice ou António Carlos Cortez.

O anúncio desta plataforma foi feito durante uma conferência de imprensa em Zoom em que estiveram presentes Michael Tamblyn, CEO da Rakuten Kobo; Tiago Morais Sarmento, administrador da LeYa e Pedro Sobral, director-geral da Leya.