José Afonso e Paco de Lucía homenageados por Manuel de Oliveira em Entre-Lugar

Depois do projecto Ibéria, guitarrista gravou com João Frade e Sandra Martins Entre-Lugar, numa tripla homenagem: ao seu pai e mestre, a José Afonso e a Paco de Lucía.

Guitarrista, compositor, nascido em Guimarães em 1978, Manuel de Oliveira tem um novo disco a solo, gravado com João Frade (acordeão) e Sandra Martins (violoncelo), além de um lote de convidados, entre os quais o fadista Marco Rodrigues. Chama-se Entre-Lugar (assim mesmo, com hífen) e acaba por ser uma súmula das influências que ele foi tendo desde que pegou pela primeira vez numa guitarra, aos 7 anos, passando por trabalhar com outros músicos (Hélder Moutinho, António Chaínho, Dulce Pontes, Janita Salomé, Vitorino), por um trio que formou com dois dos músicos de Paco de Lucía, Jorge Pardo (sopros) e Carles Benavent (baixo) e pela concepção e produção da cerimónia oficial de abertura da Capital Europeia da Cultura 2012 na sua terra natal.