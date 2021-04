O fazedor de milagres

Bernardo Trindade é guardião de livros antigos, coisas preciosas, os impossíveis que muitos procuram e ele encontra. Esteve até há pouco tempo à frente da livraria-alfarrabista Campos Trindade, no número 44 da Rua do Alecrim, negócio que herdou do pai.

A Campos Trindade fechou em Janeiro, depois de 44 anos - sim, o número dos anos de vida é o mesmo do número da porta – e um dia destes vai reabrir noutra morada.

Bernardo fala de como foi aprender a ler num mundo diferente, conta histórias de caça ao tesouro, encontros muito improváveis, da sua colecção privada de livros de gastronomia.

Convidou para a conversa o jurista e historiador Luís Bigotte Chorão. Estamos entre Arte de Cozinha, de Domingos Rodrigues, a poesia de Herberto Helder, O Livro do Desassossego, as revistas Seara Nova, O Bibliófilo Aprendiz, de Rubens Borba de Moraes, Elogio do Livro, de Romano Guardini ou A Biblioteca, de Umberto Eco.

