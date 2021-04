A grande fantochada (Börk Börk Börk!)

Quando arranca o episódio dos Marretas em que a convidada é Elke Sommer, ela começa por cantar Animal Crackers in My Soup como se fosse Shirley Temple, a criança-actriz que lançou a canção em 1935. É interrompida pelo mestre de cerimónias, o sapo Cocas, que diz, “bom, sabes, o nosso público não são bem miúdos…” “Ah, OK, percebi mal”, desculpa-se Sommer, e depois das cortinas se fecharem e voltarem a abrir, a actriz surge como vamp, Marlene escultural em lamé dourado, a cantar Animal Crackers como uma devoradora de homens. Interrompida pelo Cocas, que diz, “bom, também talvez não tão adulto”…