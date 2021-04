Braga vai receber primeiros espectáculos-teste com centenas de pessoas na próxima semana

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, revelou numa entrevista à SIC Notícias que os dois primeiros eventos-teste com centenas de espectadores terão lugar já na próxima semana, a 29 e 30 de Abril, em Braga. Ao que o PÚBLICO apurou os espectáculos decorrerão, ao ar livre, no parque automóvel do Fórum de Braga. Num dos espectáculos haverá 400 espectadores sentados, noutro o mesmo volume de público, mas em pé.

Segundo Graça Fonseca, os dois espectáculos-piloto, sobre os quais não adiantou mais pormenores, resultam do trabalho que tem sido feito com a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no sentido de começar a testar a realização de eventos culturais e artísticos de grande público nas condições especiais de segurança sanitária exigidas pela pandemia.

O passo agora anunciado já foi experimentado noutros países, como Espanha, tendo a ministra realçado esse aspecto. “Outros países o fizeram e é importante fazê-lo”, disse, explicando que a DGS monitorizará posteriormente as pessoas que estiverem nesses eventos.

Na mesma entrevista, Graça Fonseca sublinhou que o compromisso do Governo é “abrir os eventos culturais” e “identificar as condições” em que podem ser realizados eventos ao vivo. Tudo isto, salientou, será avaliado em função da evolução da pandemia em Portugal.

A realização de grandes eventos culturais, como os festivais de Verão, estará dependente do resultado destes eventos-piloto. Alguns dos que estavam marcados para os próximos meses, como o Rock in Rio Lisboa, o Nos Primavera Sound e o EDP Cool Jazz já foram cancelados e só regressarão em 2022.