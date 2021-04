Um Jarrett sublime para ver com os ouvidos

Figura esquiva e muito pouco dada a conversas com jornalistas, Keith Jarrett sempre se resguardou o mais possível, entendendo que quaisquer palavras trairiam fatalmente a música que lhe sai das mãos. Como se todo o vestígio de concreto e de quotidiano só pudesse conspurcar hereticamente a relação que estabelece com o piano, mantida num plano levitante, sem nível algum de mediação e de tradução. Daí que o raro acesso dado a Mikal Gilmore, em 1978, cujo resultado foi publicado pela Rolling Stone em Janeiro do ano seguinte, tenha permitido entreabrir uma fresta para o génio pianístico de Jarrett fora do palco. Mesmo que o artigo de Gilmore detalhe a frustração dos vários encontros entre os dois e a dificuldade extrema em extrair ao músico um par de frases que justificassem chegar às páginas da revista.