Lançado terceiro voo tripulado da SpaceX

Já foi lançado o terceiro voo tripulado da empresa SpaceX com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Eram 10h50 (hora de Lisboa). A bordo da cápsula Crew Dragon foram quatro astronautas – dois norte-americanos, um japonês e um francês. O lançamento foi feito do foguetão Falcon 9 a partir do Centro Espacial Kennedy, da NASA, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Tinha sido adiado de quinta para sexta-feira devido às condições meteorológicas.

Antes deste voo tripulado da SpaceX, já tinham sido realizados dois em Maio e Novembro de 2020. Desta vez, a NASA juntou-se à empresa privada SpaceX para transportar astronautas para a ISS, não utilizando as cápsulas russas Soiuz. As cápsulas Crew têm capacidade para transportar sete astronautas e são reutilizáveis.

O francês Thomas Pesquet é o primeiro astronauta europeu a viajar na cápsula Crew Dragon. “Estou entusiasmado por ser o primeiro europeu a voar na nova geração de naves tripuladas dos EUA”, disse na altura em que se divulgou a missão. “Será mais interessante para mim comparar com o meu primeiro voo como piloto da Soiuz e trazer essa experiência para a equipa.” Esta será a segunda missão do astronauta na ISS.

Na cápsula seguiram também, além de Thomas Pesquet, os astronautas norte-americanos Shane Kimbrough (comandante da missão) e Megan McArthur (piloto da missão), bem como o japonês Akihiko Hoshide.

A tripulação ficará seis meses na ISS. Na estação ainda se encontrará com os astronautas norte-americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e o japonês Soichi Noguchi, que deverão regressar à Terra em breve. Com Lusa