Nisto Sócrates e o Ministério Público estão de acordo: Ivo Rosa fez uma alteração ilegal à acusação

O Ministério Público e a defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates já pediram a nulidade do despacho do juiz Ivo Rosa que decidiu levar a julgamento o antigo governante e o seu amigo Carlos Santos Silva por seis crimes (três de branqueamento de capitais e três de falsificação de documento). E os dois requerimentos estão de acordo num aspecto: Ivo Rosa fez uma “alteração substancial” da acusação, que lhe era vedada pela lei.